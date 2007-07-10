”Самооборона” залишиться в урядовій коаліції Польщі

Партія "Самооборона" "умовно залишиться" в правлячій урядовій коаліції, заявив Анджей ЛЕППЕР - лідер "Самооборони", яка в Кабінеті міністрів Польщі є другою за кількістю постів. Як повідомляв УНІАН, А.ЛЕППЕР 9 липня був відправлений у відставку з поста віце-прем`єра, міністра сільського господарства Президентом Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

Як передає РІА «Новости», за словами А.ЛЕППЕРА, "Самооборона" залишиться в урядовій коаліції, але без нього особисто, бо він "не повернеться" в крісло міністра сільського господарства.

А.ЛЕППЕР також зажадав до п`ятниці, 13 липня, надати йому документи, що підтверджують звинувачення в корупції, на підставі яких він був знятий з усіх урядових постів. (УНІАН: Президент Польщі зняв А.ЛЕППЕРА з усіх урядових постів на прохання прем`єр-міністра країни Ярослава КАЧИНСЬКОГО. Польське суспільне телебачення TVP1 повідомило, що відставка А.ЛЕППЕРА пов`язана з розслідуванням Центрального антикорупційного бюро Польщі. За даними телеканалу, арештовано двох найближчих співробітників А.ЛЕППЕРА.)

Як повідомлялося, напередодні представник парламентської фракції партії заявляв, що "Самооборона" залишає правлячу урядову коаліцію. У разі виходу "Самооборони" з коаліції над країною нависла б загроза розпуску парламенту і дострокових парламентських виборів.

10 липня примиряти "Самооборону" з партією "Право і справедливість" відправився третій учасник коаліційного уряду, віце-прем`єр і міністр освіти, лідер партії "Ліга польських сімей" (LPR) Роман ГЕРТИХ.

За словами заступника міністра освіти Мирослава ОЖЕХОВСЬКОГО, що представляє LPR, "головним парламентером між двома партіями був ГЕРТИХ". Результатом цих переговорів "був дуже корисний поворот ситуації", сказав М.ОЖЕХОВСЬКИЙ.