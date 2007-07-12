Польща нагородить Рейгана за боротьбу з соціалізмом

Польща посмертно нагородить колишнього президента США Рональда Рейгана однією з найпочесніших нагород країни. Президент Польщі Лех Качинський передасть орден "Білого орла" вдові колишнього глави Сполучених Штатів Ненсі Рейган. Таким чином Варшава хоче відзначити роль Р.Рейгана в боротьбі з соціалізмом в Європі і в завершенні холодної війни, передає Associated Press.

За даними соцопитувань, самі американці вважають Р.Рейгана кращим президентом своєї країни з часу закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, що 93-річний Р.Рейган помер 5 червня 2004 року у власному будинку в штаті Каліфорнія. 10 років колишній глава Білого дому боровся з хворобою Альцгеймера, яка вкрай підірвала його сили. День його поховання був оголошений у США днем жалоби.

Рональд Рейган прославився ще в 1950-і роки як голлівудський актор. Пізніше він змінив декілька професій, після чого подався в політику. У 1966 році він був вибраний губернатором Каліфорнії і пробув на цій посаді два терміни. У 1981 році Р.Рейгана обрали президентом США.

Головним досягненням Рональда Рейгана в зовнішній політиці стало підписання ряду договорів з Михайлом Горбачовим, яке фактично поклало кінець холодній війні. Багато політологів говорять про те, що саме Р.Рейган, скориставшись труднощами Радянського Союзу, зумів фактично здобути перемогу над "східним блоком".

Втім, у США Р.Рейган відомий, скоріше, не як борець зі світовим комунізмом, а як людина, з якою Америка вийшла з економічного застою.

РБК