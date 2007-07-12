У Єгипті зіткнулися два автобуси: 14 загиблих, 8 поранених

Жертвами зіткнення двох автобусів на середземноморському узбережжі Єгипту стали 14 людей, вісім поранені, передає РІА “Новости” з посиланням на «Рейтер».

Автобуси зіткнулися на півночі країни на автотрасі між Александрією і Марса Матру (Marsa Matrouh).

ДТП з трагічними наслідками - не рідкість для Єгипту. Так, минулого тижня на автотрасі між містами Шарм аш-Шейх і Тур на Синайському півострові також зіткнулися два автобуси, щонайменше 12 осіб загинули, 58 поранені.

За даними єгипетського МВС, в 2006 році на дорогах країни загинули 6 тисяч людей, більше 30 тисяч одержали травми і каліцтва.

Серед основних причин ДТП фахівці називають недотримання водіями правил дорожнього руху, зокрема, швидкісного режиму, а також незадовільний технічний стан транспорту.

Влада країни здійснює масштабну державну програму з запобігання аваріям на дорогах.