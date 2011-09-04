Ватикан не потуратиме педофілам

01:39, 04 вересня 2011
Світ
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Чергова відповідь на звинувачення 

Ватикан різко відкинув звинувачення в тому, що Святий престол нібито не дозволив ірландським єпископам повідомити до поліції про схильність деяких католицьких священиків до педофілії, повідомляє Бі-бі-сі.

Розлога заява Ватикану стала черговою відповіддю на звинувачення, які висунув в липні цього року прем`єр-міністр Ірландії Енда Кенні.

Прем`єр відштовхувався від інформації, одержаної внаслідок розслідування випадків педофілії в Клойнеській єпархії.

У відповідь Ватикан відкликав свого посла з Дубліна, заявивши при цьому, що не збирається чинити перешкоди розслідуванню або втручатися в нього.

 

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