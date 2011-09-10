Прем'єр Молдови і голова Придністров'я зустрілись у ФРН

Прем`єр-міністр Молдови Володимир Філат і голова Придністров`я Ігор Смирнов провели 9 вересня двосторонню зустріч у Німеччині. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу у молдавському уряді, зустріч відбулась у німецькому місті Бад-Райхенхаль у рамках організованої там міжнародної конференції щодо заходів зміцнення довіри між Кишиневом і Тирасполем.

В.Філат і І.Смирнов обмінялися думками про перспективи відновлення офіційних переговорів у форматі 5+2 (Молдова і Придністров`я - сторони конфлікту, Росія, Україна, ОБСЄ - гаранти і посередники, Євросоюз і США - спостерігачі).

Сторони домовилися продовжити роботу для повного деблокування вантажних і пасажирських залізничних перевезень через Придністров`я, здійснити подальші зусилля для відновлення фіксованого і мобільного телефонного зв`язку і поштових послуг.

Також В.Філат і І.Смирнов обговорили взаємодію в економічній сфері, зокрема, в контексті усунення бар`єрів і обмежень.

Остаточно скоординовано і підписано загальний Регламент робочих груп експертів із зміцнення заходів довіри і розвитку двосторонньої взаємодії.

Офіційні переговори у форматі 5+2 були перервані в 2006 р. і наразі не відновлені, сторони ведуть лише неформальні консультації. Остання зустріч з урегулювання відбулася 21 червня 2011 р. в Москві. Чергові консультації пройдуть 22 вересня ц.р. також у столиці РФ.