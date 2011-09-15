Пірати захопили у Гвінейській затоці судно з двома українцями на борту

Посольство України в Республіці Кіпр підтвердило присутність двох громадян України серед 23-х членів екіпажу захопленого піратами в ніч на 15 вересня ц.р. судна Mattheos I.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні речника МЗС України Олександра ДИКУСАРОВА.

За даними Норвезької асоціації судновласників, напад було здійснено у Гвінейській затоці на відстані близько 40 морських миль від дельти ріки Нігер.

З метою якнайшвидшого вирішення питання про звільнення українців Посольствам України в Іспанії, Нігерії та в Республіці Кіпр доручено в терміновому порядку встановити контакт з компанією-оператором зазначеного судна, а також компетентними органами відповідних країн.

Справа перебуває на особливому контролі у Посольствах України в Іспанії, Нігерії, Республіці Кіпр та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, станом на 13 вересня у піратському полоні перебували 8 громадян України.