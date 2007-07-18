Жахлива авіакатастрофа в Бразилії: загинули більше 200 чоловік

В результаті краху пасажирського літака Airbus-320 в Бразилії, в аеропорту м. Сан-Паулу, загинули всі пасажири і члени екіпажа. Всього ж загиблими числяться більше 200 чоловік, повідомляє Reuters.

За словами губернатора штату Сан-Паулу Хосе Серра, рятувальники, які працюють в даний час на місці катастрофи, упевнені: з 176 чоловік (170 пасажирів і 6 членів екіпажа), що знаходилися на борту літака, не вижив ніхто.

Раніше бразильське інформаційне агентство Folha повідомило з посиланням на заяву керівника рятувальної команди, що в результаті аварії могли загинути більше 200 чоловік. При цьому деякі з жертв не були пасажирами літака.

За офіційними даними рятувальників, на даний момент вдалося виявити 20 тіл загиблих. Щонайменше 12 чоловік доставлено в лікарню.

Airbus-320, що належав бразильській авіакомпанії TAM, прямував з м. Порту-Алегрі. При посадці літак не встиг вчасно загальмувати на слизькій від дощу злітній смузі, виїхав за її межі, перетнув автотрасу, що знаходиться поряд з аеропортом, і врізався в заправну станцію. Після вибуху, який буквально розірвав літак на частини, спалахнула потужна пожежа. На місце трагедії прибули десятки пожежних підрозділів, а також карети швидкої допомоги.

Влада проводить евакуацію кварталів, прилеглих до місця катастрофи. Всі автомагістралі в районі аеропорту перекриті, що вже привело до колосальних дорожніх пробок. Термінали аеропорту в Сан-Паулу заповнені сотнями родичів пасажирів лайнера, що розбився. Багато хто з них як і раніше не втрачає надії на диво - побачити своїх рідних і близьких живими.

У пам`яті бразильців ще свіжа найстрашніша до сьогоднішнього дня авіакатастрофа в історії країни, що відбулася 29 вересня 2006р. Тоді пасажирський Boeing 737 в небі зачепив крилом невеликий приватний літак. В результаті Boeing перекинувся в повітрі, втратив керування і незабаром звалився на землю. Всі 154 людини, які знаходилися на його борту, загинули. Приватний літак одержав незначні пошкодження і зміг дістатися до військового аеродрому, де зробив аварійну посадку. Ніхто з його пасажирів не постраждав. Винуватцями зіткнення були названі диспетчери, які направили літаки по повітряному коридору на одній висоті.

РБК