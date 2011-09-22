Янукович про Росію: вічне питання - це ціни і як будувати стосунки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір обговорити із президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ 24 вересня усі ключові питання двосторонньої співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив українським журналістам у кулуарах 66-ї сесії Генасамблеї ООН.

«У нас постійний діалог», – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо очікуваних результатів зустрічі, президент України зазначив, що це – чергова зустріч, на якій будуть обговорені усі ключові питання. Серед них В.ЯНУКОВИЧ назвав об’єднання зусиль щодо постачання енергоносіїв у Європу, а також отримання Україною гарантій щодо транзиту газу її територією.

«Вічне питання – це ціни, і як нам будувати подальші стосунки», – додав глава держави.

У таких питаннях, як розвиток, модернізація або будівництво нових шляхів постачання енергоносіїв, переговори мають проводитися як за участю країн-власників цих ресурсів (Росії, країн Каспійського басейну та Середньої Азії), так і споживачів – країн Європи. «Це також наш партнер, з яким ми повинні мати ці взаємини, враховуючи велику зацікавленість і Європи, і України, і Росії у стабільності цих поставок», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ відвідає Росію з робочим візитом 24 вересня.