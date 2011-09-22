Китай розлючений планами США

Посол США в Пекіні був викликаний до міністерства закордонних справ КНР, де йому був заявлений протест у зв`язку з планами американської адміністрації щодо поставок озброєння Тайваню, повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше США підписали попередній контракт на переоснащення парку бойових літаків Тайваню. Угода вартістю близько 5 млрд доларів передбачає модернізацію винищувачів F-16. Її має схвалити американський конгрес.

Китайська влада, яка не визнає незалежності Тайваню, заявила, що цей контракт підірве двосторонні відносини між КНР і США і ускладнить взаємодію двох країн у питаннях підтримання безпеки.