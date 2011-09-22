Росія та Казахстан відпрацьовують оборону Каспійського моря

Більше 3,5 тисяч військовослужбовців Росії та Казахстану почнуть навчальний бій біля узбережжя Каспійського моря в ході одного з етапів оперативно-тактичних маневрів "Центр-2011", повідомив журналістам офіційний представник Міноборони Росії.

Практичні дії пройдуть на полігоні Оймаша біля берегів Каспію і триватимуть до 25 вересня.

"Сьогодні війська і сили коаліційного російсько-казахстанського угруповання чисельністю понад 3,5 тисяч осіб приступлять до розіграшу практичних дій одного з етапів стратегічного навчання" Центр - 2011 ". Масштабні бойові дії проходять в казахстанському секторі акваторії Каспійського моря і на полігоні Оймаша", - цитує РІА "Новости".

На цій стадії навчань також задіяні понад 40 кораблів російської Каспійської флотилії і Військово-морських сил Казахстану.

"Об`єднане угруповання військ має розіграти епізод з оборони морського узбережжя: відбити кілька масованих ракетно-авіаційних ударів умовного противника, а також висадити морський та повітряний десанти", - додав представник Міноборони.

"Центр-2011" - головні оперативно-тактичні навчання Росії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану та України в 2011 році. Маневри проходять на території сімох полігонів країн-учасниць під керівництвом начальника генерального штабу Росії генерала армії Миколи Макарова з 19 по 27 вересня.