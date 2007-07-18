На перехоплення російських літаків Великобританія підняла винищувачі

З авіабази ВПС Великобританії "Лімінг" були підняті по тривозі два винищувачі Tornado сил швидкого реагування, щоб перехопити російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, що впритул наблизилися до повітряного простору країни. Як відзначає The Times, над Північною Атлантикою знов повис дух холодної війни.

Російські літаки вилетіли з авіабази на Кольському півострові і попрямували до Великобританії. Військові бомбардувальники РФ постійно патрулюють норвезьке побережжя, проте рідко залітають так, що виявляються поряд з Шотландією.

За словами прес-секретаря британських ВПС, бомбардувальники РФ розвернулися, не долетівши до британського повітряного простору. Британські літаки також повернулися на базу. Як відзначає видання, немає ніяких доказів того, що даний інцидент пов`язаний із загостренням відносин між Росією і Великобританією через відмову РФ экстрадирувати Андрія Лугового, звинуваченого у вбивстві Олександра Литвиненка, і заявами глави МЗС Великобританії Девіда Мілібенда про видворення у відповідь на це чотирьох російських дипломатів.

У той же самий час Росія заявляє, що літаки дальньої авіації не входили в повітряний простір Великобританії, а виконували планові польоти. Главком ВПС Росії генерал-полковник Олександр Зелін відзначив, що розмови про те, що польоти бомбардувальників якимсь чином пов`язані з дипломатичним скандалом між РФ і Британією, є "маренням".