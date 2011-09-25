Ліві вперше отримали абсолютну більшість у французькому Сенаті

Французькі ліві вперше в історії П`ятої республіки (з 1958 року) отримали абсолютну більшість голосів у верхній палаті парламенту.

У неділю у Франції відбулися вибори половини складу верхньої палати парламенту, представники 44 виборчих округів обирали 170 з 348 сенаторів. Вибори у французький Сенат непрямі, на них голосували близько 72 тисяч осіб, 95% з яких - депутати чи делегати муніципальних рад, а решта 5% - депутати регіональних рад, рад департаменту і депутатів від виборчих округів.

В результаті виборів ліві додатково отримали 23 місця в Сенаті, забезпечивши собі більшість у верхній палаті.

На цей момент вибори ще не закінчилися, однак ліві отримали щонайменше 175 мандатів.