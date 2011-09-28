Ізраїль кинув на допомогу українській міліції 6 поліцейських

17 тисяч 364 хасиди з 21 країни світу, у тому числі 24 жінки і 2098 дітей, прибули станом на вечір 27 вересня до Умані. Близько 80% приїжджих – з Ізраїлю.

Про це повідомляє газета "Киев еврейский" з посиланням на Уманський МВ УМВС в Черкаській області.

До того ж, до Умані 27 вересня прибули ізраїльські поліцейські, щоб допомогти українським правоохоронцям підтримувати порядок під час святкування паломниками-хасидами Рош-га-Шана на могилі рабі Нахмана. І, хоча, в об`єднаному загоні українських правоохоронців є службовці зі знанням івриту, українські міліціонери з радістю чекали прибуття ізраїльських колег, зазначає газета.

За словами керівника поліцейської команди Ізраїлю Олега ГОЛАНДА, ізраїльські поліцейські пробудуть в Умані до 3 жовтня. За його словами, цього року в Умань прибула рекордна кількість поліцейських із Ізраїлю – 6 осіб. Їх обирали за рівнем досвіду, професіоналізму і стажу роботи в поліції. Один службовець із команди поліцейських – виходець із України і кілька – з країн колишнього СРСР. Вранці 28 вересня ізраїльські поліцейські у формі заступили на службу.