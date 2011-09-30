Президент Литви назвала найбільшу помилку

У Литві триває зліт білоруських студентів, які навчаються за кордоном. У ньому беруть участь представники з 13 країн.

Як повідомляє Радіо Свобода, тема нинішнього зльоту - «Світові соціальні рухи та засоби масової інформації». У програмі - заходи, спрямовані на заохочення співпраці, громадянської активності молоді, обмін знаннями та ідеями.

Більшість учасників - студенти Європейського Гуманітарного Університету, який свого часу був вигнаний з Білорусії і нині працює в Вільнюсі.

Виступаючи перед молоддю, віце-міністр закордонних справ Литви Евалдас Ігнатавічюс заявив:

- Литва прагне, щоб Європа стала доступною для пересічних громадян Білорусії, ми за політику відкритих дверей, лібералізацію візового режиму, активізацію культурного і молодіжного обміну.

У тому ж ключі на зустрічі глав держав Східного партнерства Євросоюзу у Варшаві виступила президент Литви Даля Грібаускайте:

- Я завжди закликала до того, щоб жителі Білорусії відвідували Європу, бачили приклади демократії. Тому Литва ініціювала спрощений режим перетину білорусько-литовського кордону. Дозволяти білоруському режимові ізолюватися від світу - це найбільша помилка, яку ми здійснюємо вже 17 років.