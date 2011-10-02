Сирійська армія узяла місто Растан: кількість загиблих - більше 130 осіб

У Сирії урядові війська після кількох днів боїв із дезертирами, які перейшли на бік супротивників Президента Башара АСАДА, взяли під контроль велику частину міста Растан у провінції Хомс.

«У місті запанував спокій», – цитує Reuters держінформагентство Сирії.

Сирійське телебачення повідомило про «великі втрати», яких зазнали дезертири. Цивільні активісти стверджують, що за останні кілька днів у місті загинуло не менш як 130 чоловік, повідомляє радіо «Свобода». Серед них як учасники збройного конфлікту з обох боків, так і мирні жителі.

Повідомляється, що штурм Растана проводився за підтримки танків і артилерії.

Також у суботу в Стамбулі почалася дводенна зустріч представників сирійських опозиційних угруповань. На ній, як очікується, буде обрано керівництво «Сирійської національної ради» – опозиційній коаліції, що добивається усунення Президента Б.АСАДА від влади.

За оцінкою ООН, з початку протистояння режиму Б.АСАДА і опозиції у Сирії загинуло більш як 2700 чоловік.