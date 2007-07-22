В автокатастрофі у Франції загинули 26 польських прочан (фото)

Автобус з польськими прочанами потрапив в дорожньо-транспортну пригоду на території Франції, кількість загиблих зросла до 26 осіб, повідомляє провідний польський інформаційний телеканал TVN24 з посиланням на МЗС Польщі.

24 громадян Польщі поранені, 12 із них перебувають у важкому стані. Автобус згорів ущент.

ДТП сталося на околицях Гренобля на південному сході Франції.

Телеканал повідомляє, що до місця автокатастрофи вирушає прем`єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН.

МЗС Польщі відкрило "гарячу лінію", по якій можна одержати інформацію про трагедію у Франції.

За останніми уточненими даними, в автобусі перебував 51 прочанин.

Автобус пробив кам`яну балюстраду дороги і впав з висоти 30 метрів в яр, де тече річка Романш у французьких Альпах.

За попередніми даними, в автобуса відмовили гальма.