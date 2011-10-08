Біля берегів Норвегії затонув катер з поляками

Неподалік західного узбережжя Норвегії затонув норвезький катер Finney Glimt з польським екіпажем - двом морякам вдалося врятуватися, а одна особа - капітан катера - зник безвісти, повідомляє Польське радіо.

У даний час триває рятувальна операція, яку координує Центр рятувальної служби Південної Норвегії. В акції на морі беруть участь судна берегової охорони, торгові кораблі, а також вертоліт. Пошук триває також на березі – тут працюють групи рятувальників з собаками.

Катер Finney Glimt, який затонув, мав довжину 48 метрів та міг перевезти від 25 до 35 тонн дизельного палива.