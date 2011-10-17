Затриманих на крейсері "Аврора" відвезли в невідомому напрямку

У Петербурзі в неділю увечері сталося символічне захоплення крейсера «Аврора». Кілька молодих людей повісили на щоглу піратський прапор. Силами команди крейсера і поліції затримані п`ятеро осіб, повідомляє Радіо Свобода.

Близько п`ятої години вечора кілька молодих людей і дівчина пройшли на крейсер під виглядом туристів. Троє з них піднялися на щоглу, повісили «веселий Роджер» і розгорнули плакат із закликом боротися проти бідності. Команда корабля перешкодити не змогла, навіть застосувавши брандспойт. Але вивісити другий прапор завадили прибули пожежники, рятувальники і поліцейські.

П`ятеро затриманих виявилися активістами радикальних організацій - так званого ескадрону партії «Народна воля» та ініціативи «Їжа замість бомб».

Каже правозахисник, координатор протестних проектів Михайло Дружининський: «Хлопці самостійні, вони спеціально в такому форматі працюють, що важко їх вирахувати де-небудь. Це нормальний юнацький етап становлення серйозних бійців. Ми до такої акції ставимося з розумінням, якби вони до нас звернулися по інформаційну підтримку, ми б знали, де вони зараз сидять, хто їх допитує, чи застосовуються до них якісь заходи залякування».