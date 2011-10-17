Учасники акції «Захопи Wall Street» встановили намети в центрі Лондона

У Лондоні, де тривають акції протесту в рамках руху «Захопи Wall Street», близько 250 чоловік встановили намети навпроти Собору Святого Павла в центрі міста.

У суботу близько 2 тисяч осіб взяли участь у демонстраціях у Лондоні, близько 500 із них провели ніч на площі перед собором, повідомляє Радіо «Свобода».

15 жовтня, в день міжнародної солідарності учасників і прихильників руху «Захопи Wall Street», акції протесту відбулися в 82 країнах світу.

Наймасовіша і найагресивніша демонстрація відбулася в Римі – в ній взяли участь більш як 100 тисяч чоловік. Частина маніфестантів влаштували безлади. Було поранено близько 70 чоловік, 15 - арештовані.

Рух «Захопи Wall Street», що виник місяць тому в Нью-Йорку, протестує проти фінансової кризи, політики великих корпорацій і банків, за глобальні зміни на користь простих людей.