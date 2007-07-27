У Бразилії вантажівка врізалася в автобус: загинули 11 паломників

У Бразилії вантажівка врізалася в автобус з паломниками, загинули 11 чоловік, повідомляє агентство Ассошіейтед Пресс з посиланням на поліцію.

Інцидент стався рано-вранці поблизу міста Портерінья в штаті Мінас-Жерайс. За даними поліції, вантажівка врізалася в борт автобуса.

Загинули десять пасажирів автобуса і водій вантажівки.

Католики поверталися зі свого щорічного паломництва в храм міста Бон-Жезус-да-Лапа.