У Бразилії вантажівка врізалася в автобус: загинули 11 паломників
10:37, 27 липня 2007Світ
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Інцидент стався поблизу міста Портерінья
У Бразилії вантажівка врізалася в автобус з паломниками, загинули 11 чоловік, повідомляє агентство Ассошіейтед Пресс з посиланням на поліцію.
Інцидент стався рано-вранці поблизу міста Портерінья в штаті Мінас-Жерайс. За даними поліції, вантажівка врізалася в борт автобуса.
Загинули десять пасажирів автобуса і водій вантажівки.
Католики поверталися зі свого щорічного паломництва в храм міста Бон-Жезус-да-Лапа.
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