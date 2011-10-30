Сильні снігопади наробили лиха в США

Снігопад накрив густонаселений північний схід США в суботу, викликавши відключення електрики.

У штатах Пенсільванія, Меріленд і Західна Віргінія більше 44 тисяч людей залишилися без світла, повідомила енергетична компанія Allegheny Power. Почалися транспортні проблеми, на кілька годин затримуються рейси в Міжнародному аеропорту Філадельфії.

У деяких районах випало 30 сантиметрів снігу, метеорологи очікують, що опади триватимуть і досягнуть аналогічного рівня ще в кількох штатах.

"Для жовтня це дуже сильний снігопад", - сказав головний метеоролог ресурсу AccuWeather.com Пол Уолкер.

Зазвичай сніг в цих районах випадає не раніше кінця листопада - середини грудня, тому снігопад, що почався, може поставити погодний рекорд. Найближчим часом вітер на узбережжі може стати штормовим, досягнувши швидкості 75 км / год.

Як відомо, в січні цього року потужний сніговий циклон накрив південну частину Сполучених Штатів. Через негоду було скасовано більше 2 тисяч авіарейсів.

ТСН