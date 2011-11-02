Російським ЗМІ закривають рота: у «забороненому списку» - 5 мільйонів слів

В середу, 2 листопада, Роскомнадзор готується продемонструвати Програмно-апаратний комплекс контролю, який з грудня цього року стежитиме за дотриманням статті 4 закону про ЗМІ щодо неприпустимості зловживання свободою масової інформації.

Для моніторингу текстів в системі закладений словник більш ніж на 5 мільйонів слів і словосполучень. Комплекс також відстежуватиме порнографічні знімки і відео.

З грудня якийсь робот обходитиме за списком, який є в Роскомнадзорі, всі сайти, зареєстровані як засоби масової інформації, і механічно відстежуватиме на них "заборонені" слова і словосполучення. Підозрілі сторінки відправлятимуть на розгляд співробітників Роскомнадзора, які і прийматимуть по ним рішення, повідомляє Newsru. На перший раз – попередження, після другого – рік на звернення до суду з вимогою закрити ЗМІ.

Реакція інтернет-товариства на таку новацію різниться від побоювань щодо запровадження цензури до абсолютної упевненості в тому, що людина завжди знайде спосіб обдурити машину. Зокрема зауважують, що жоден комплекс контролю не в змозі відстежити, наприклад, іронію.