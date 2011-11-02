Канада слідом за США припинила фінансування ЮНЕСКО

Слідом за США Канада ухвалила рішення припинити фінансування ЮНЕСКО після прийняття до її складу Палестини.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це заявив канадський міністр закордонних справ Джон БЕРД.

Він пояснив, що прийняття Палестини до ЮНЕСКО на правах повноправного члена не сприяє мирному врегулюванню близькосхідного конфлікту. Раніше Д.БЕРД заявляв, що Канада "не рада ухваленому ЮНЕСКО рішенню". "Ми зараз оцінюємо майбутнє країни в організації й вирішуємо, якою буде наша реакція", - сказав він, виступаючи перед журналістами.

Щорічно Канада відраховує організації 10 млн. дол.

Заявка Палестини на вступ до складу ЮНЕСКО була схвалена в понеділок на 36-й сесії Генеральної конференції цієї міжнародної організації, що проходить у Парижі. За це проголосували 107 країн-учасниць, проти - 14 держав, зокрема США та Ізраїль. Вашингтон оголосив про заморожування фінансування ЮНЕСКО, яке становить 22% її бюджету.