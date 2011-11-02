У Москві лякають Європу, мовляв, та ще пошкодує про Третій енергопакет

Заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ заявив, що Європа пошкодує про імплементацію норм Третього енергетичного пакета.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ЯЗЄВ заявив у ході відеоконференції Москва-Брюссель на тему: «Газ для Європи».

«На наш погляд, третій енергетичний пакет ідеологічно підриває енергетичну безпеку Європи. І Європа ще про це пошкодує, абсолютно очевидно», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, впроваджуючи норми Третього енергетичного пакета відбувається дроблення енергосистеми на частини, втрачається інвестиційна привабливість у інвесторів до розвитку інфраструктури.

Він упевнений, що ці нововведення ставлять під серйозне питання повернення інвестицій.

Крім того, В.ЯЗЄВ підкреслив, що йдеться про дискримінаційне ставлення до представників бізнесу з третіх країн.

«Євросоюз – гаразд, треті країни – інше. Це безпосередньо б`є по всіх країнах-енерговиробниках, орієнтованих на Європу, - по Росії, Туркменії, Азербайджану, Катару, зокрема», - підкреслив В.ЯЗЄВ. Також він додав, що Третій енергопакет обмежує допуск у дистрибуцію газу споживачам.

За його словами, Росія добиватиметься, щоб магістральні трубопроводи, по яких поставляється газ до Європи, залишалися особливими об`єктами й жили за своїми законами. Зокрема, інвестори повинні мати переважне право доступу до створюваних газопроводів.

В.ЯЗЄВ також вважає, що до 2030 року імпорт газу до Європи зросте на 200 млрд. куб. метрів, при цьому суттєва частка припадатиме на російський газ. Вплинути на цей прогноз може ставлення в світі до атомної енергетики - якщо країни продовжуватимуть відмовлятися від неї, це призведе до зростання попиту на газ. Другий чинник - це стан світової економіки, додав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що ЄС за допомогою Третього енергетичного пакета хоче отримати зниження ціни газу й зміну ціноутворення.

21 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що РФ розраховує, що Третій енергопакет не застосовуватиметься по відношенню до російських проектів у ЄС.

24 жовтня міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО повідомив, що переговори Російської Федерації з Єврокомісією щодо Третього енергопакета зайшли в глухий кут.

Довідка УНІАН. Третій енергетичний пакет, запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії - продавці газу й електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, а й до фірм з третіх країн, які працюють у ЄС.

У Третьому енергетичному пакеті також зазначається, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розділення видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.