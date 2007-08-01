Вихід у відкритий космос стане туристам ще в 15 мільйонів

Компанія Space Adventures і Роскосмос погодили вартість виходу у відкритий космос для космічних туристів. Турист повинен буде доплатити за цю послугу 15 млн. Доларів на додаток до вартості польоту, повідомили в московському представництві компанії Space Adventures.

За словами представника компанії, дана ціна враховує, зокрема, вартість виготовлення і доставки на Міжнародну космічну станцію індивідуального скафандра для туриста. "Крім того, туристові доведеться пройти спеціальний курс підготовки у гідролабораторії Зоряного містечка", - передає "Інтерфакс" слова співробітника Space Adventures. Любитель гострих космічних вражень вийде за межі станції у супроводі професійного космонавта, додав він.

Сьогодні вартість космічної подорожі складає 25 млн. доларів. Представники Space Adventures повідомили, що найближчими роками ціна космічного туру може вирости до 30-40 млн. доларів.

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