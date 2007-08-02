У США обвалився автомобільний міст над Міссісіпі: 7 загиблих (фото)

Сім чоловік загинуло і десятки дістали поранення в результаті обвалення автомобільного моста над Міссісіпі в центрі американського міста Міннеаполіс, штат Міннесота.

Як передає Рейтер, катастрофа сталася вчора ввечері.

Ділянка залізобетонного моста завдовжки 150 метрів, по якому проходила восьмисмугова автомагістраль, прогнулася і обвалилася у воду і на набережні в годину пік, потягнувши за собою автомобілі, що рухалися щільним потоком .

У лікарні доставлено понад 60 чоловік, рятувальники шукають близько 50 автомобілів, що постраждали в катастрофі, повідомляють представники міських властей.

Міст, на якому велися часткові ремонтні роботи, побудований в 1967 році; в ході останніх інспекцій в 2005 і 2006 роках структурних пошкоджень і дефектів виявлено не було.

Причини катастрофи з`ясовуються.