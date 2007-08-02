У США обвалився автомобільний міст над Міссісіпі: 7 загиблих (фото)
09:56, 02 серпня 2007Світ
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У лікарні доставлено понад 60 чоловік
|Фото АР
Як передає Рейтер, катастрофа сталася вчора ввечері.
Ділянка залізобетонного моста завдовжки 150 метрів, по якому проходила восьмисмугова автомагістраль, прогнулася і обвалилася у воду і на набережні в годину пік, потягнувши за собою автомобілі, що рухалися щільним потоком .
У лікарні доставлено понад 60 чоловік, рятувальники шукають близько 50 автомобілів, що постраждали в катастрофі, повідомляють представники міських властей.
|Фото АР
|Фото Reuters
Міст, на якому велися часткові ремонтні роботи, побудований в 1967 році; в ході останніх інспекцій в 2005 і 2006 роках структурних пошкоджень і дефектів виявлено не було.
Причини катастрофи з`ясовуються.
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