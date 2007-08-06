Ющенко і Путін поспілкувались по телефону

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН по телефону обговорили питання підготовки другого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, також Президенти домовилися, що найближчими днями Москву відвідає глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА для зустрічі з Керівником Адміністрації Президента Російської Федерації Сергієм СОБЯНІНИМ.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ повідомив, що російська і українська сторони опрацьовують питання проведення у третій декаді серпня засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.