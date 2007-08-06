Ющенко і Путін поспілкувались по телефону
20:50, 06 серпня 2007Світ
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Чекаймо третьої декади серпня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН по телефону обговорили питання підготовки другого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
Як повідомляє прес-служба глави держави, також Президенти домовилися, що найближчими днями Москву відвідає глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА для зустрічі з Керівником Адміністрації Президента Російської Федерації Сергієм СОБЯНІНИМ.
Як повідомляв УНІАН, 12 липня заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ повідомив, що російська і українська сторони опрацьовують питання проведення у третій декаді серпня засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
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