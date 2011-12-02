Польща приймає заявки на шопінг-візи

Мешканці сімох західних областей України від сьогодні можуть подавати до Пунктів прийому візових анкет документи на отримання так званих шопінг-віз до Польщі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі.

Заявки на отримання шопінг-віз можуть подавати українці, які проживають у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях.

"При подачі першої заявки на отримання такої візи підставою для її видачі буде письмова декларація заявника, а час перебування у Польщі не повинен бути довшим за тиждень. Під час подання наступних заявок, за умови правомірного використання першої візи, підставою для її видачі мають бути представлені іменні фактури, що підтверджують здіснення покупок на території Польщі", - зазначила прес-служба.

В МЗС Польщі повідомили, що друга віза видаватиметься терміном щонайменше на півроку, зауваживши, що консул може вирішити питання щодо видачі одразу річної багаторазової шенгенської візи.

Крім декларації про намір здійснити покупки, заявник має подати стандартний набір документів для отримання шенгенської візи, зокрема анкету, закордонний та внутрішній паспорт, страховку.

Прес-служба також повідомила, що заявки на отримання шопінг-візи можна буде подавати виключно через пункти прийому, перші з яких Польща відкрила у листопаді в Івано-Франківську та Львові.

МЗС Польщі пояснив видачу нових віз виключно через Пункти прийому візових анкет фірми VFS Global, котра виграла оголошений міністерством тендер на створення щонайменше чотирьох пунктів прийому віз в Україні, тим, що "таке рішення буде сприятиме ефективному розгляду та видачам віз на покупки" (посередник за свої послуги бере додаткову оплату - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року МЗС Польщі оцінював щорічну видачу віз через посередницькі візові центри у восьми українських містах у майже 210 тисяч, торік шість польських консульств в Україні видали 450 тисяч віз.

За оцінками польського Держкомстату, минулого року громадяни України у приватному порядку купили у Польщі товарів на майже 800 млн. доларів (17,4% офіційного польського-українського товарообігу).