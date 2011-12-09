У Білорусі інфляція з початку року - 104%

У Білорусі інфляція в листопаді 2011 року порівняно з жовтнем становила 8,1%, з початку поточного року - 104%.

Як передає кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Ціни на продовольчі товари в листопаді порівняно з жовтнем збільшилися на 8,5%, порівняно з груднем 2010 року – на 120,9%.

Згідно з повідомленням Білстату, в листопаді найбільше подорожчали: овочі – на 43,6%, алкогольні напої – на 21,6%, сири – на 13,5%, борошно пшеничне – на 12,5%, кондитерські вироби – на 11,1%, консерви рибні – на 10,7%, масло тваринне – на 8,4%, молоко і молочні продукти – на 7,9%, яйця – на 7,5%, ковбаси і ковбасні вироби – на 6,6%, риба і морепродукти – на 6,1%. Окрім того, подорожчали фрукти – на 4,9%, хліб і хлібобулочні вироби – на 4,7%, м`ясо і птиця – на 2,5%, макаронні вироби – на 1,6%, крупи – на 0,4%. Не змінилася ціна на цукор. Відзначено зниження цін на чай – на 4,1%, олію рослинну – на 2,2%, картоплю – на 0,9% і на тютюнові вироби – на 0,1%.

Індекс цін на непродовольчі товари в листопаді 2011 року порівняно з жовтнем 2011 року збільшився на 4,7%, з груднем 2010 року – на 106,7%.

«У листопаді порівняно з жовтнем подорожчали: килими і килимові покриття – на 10,5%, медикаменти – на 6,7%, будівельні матеріали – на 6,5%, меблі – на 5,7%, швейні вироби – на 5,4%, посуд – на 4,9%, тканини – на 4,3%, годинники – на 4,1%, бензин –на 3,5%, парфумерно-косметичні товари – на 3,2%, взуття і письмове приладдя – на 3%, велосипеди і мотоцикли – на 1,4%, побутові електроприлади – на 1,1%, синтетичні миючі засоби – на 0,6%», - сказано в повідомленні прес-служби Білстату.

Підвищення цін і тарифів на платні послуги населенню в листопаді порівняно з жовтнем становило 13,9%, з груднем 2010 року — 59,9%.

«Найбільше подорожчали послуги приміського сполучення – на 65,8%, міжнародного залізничного сполучення – на 59%, опалення – на 58,9%, міського пасажирського транспорту – на 36,3%, міжнародного автомобільного – на 21,3%, вищої освіти – на 19,7%, медичні – на 8,6%, водопостачання – на 7,8%, електропостачання – на 7%», - повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Не змінилися ціни на послуги внутрішньореспубліканського залізничного сполучення і техобслуговування житлових приміщень, газопостачання.