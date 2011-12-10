Московська поліція звітує: мітинг на Болотній площі відбувся без пригод

У Москві мітинг на Болотній площі проти фальсифікації результатів виборів в Держдуму Росії відбувся без пригод, нікого не було затримано.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МВС Росії по Москві.

«В цілому захід відбувся без пригод, нікого не було затримано. Це очевидно доводить, що у разі, коли всі учасники заходу виконують законні вимоги влади, акції відбуваються в узгоджених рамках і без порушень правопорядку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в натовпі мітингувальників кілька молодих людей запалили фаєри. Вони були оперативно встановлені співробітниками московської поліції і виведені з місця проведення мітингу.

Підкреслюється, що громадська безпека і правопорядок на сьогоднішньому мітингу на Болотній площі були забезпечені в повному обсязі.

Водночас московська поліція стверджує, що загальна кількість учасників мітингу не перевищувала 25 тис. осіб. З них 20 тис. перебували безпосередньо на площі, ще 5 тис. на прилеглих вулицях.

За даними організаторів кількість учасників акції становила від 40 тис. до 150 тис.осіб.