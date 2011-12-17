200 осіб зникли безвісти при аварії корабля

Мігранти намгаються дістатися до Австралії

Понад 200людей вважаютьсязниклимибезвісті післятого, яксудно, набортуякогоперебувалисотнімігрантівз Афганістанута країнБлизькогоСходу, зазналоаварії біляузбережжяостроваЯва (Індонезія).



Врятованолише кількадесятків людей -повідомляютьагентстваз посиланнямнаіндонезійськіЗМІ.За попереднімиданими, суднобулопереповненеі,очевидно, невитрималосильногохвилюваннянаморі.



Нелегальнііммігрантиз країнБлизькогоСходунерідковирушаютьнаневеликихсудахчерезІндійськийокеан,прагнучидосягтиАвстралії,девонисподіваютьсяотримати притулок.

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