200 осіб зникли безвісти при аварії корабля

23:32, 17 грудня 2011
Світ
1035 0

Мігранти намгаються дістатися до Австралії

Понад 200людей вважаютьсязниклимибезвісті післятого, яксудно, набортуякогоперебувалисотнімігрантівз Афганістанута країнБлизькогоСходу, зазналоаварії біляузбережжяостроваЯва (Індонезія).

Врятованолише кількадесятків людей -повідомляютьагентстваз посиланнямнаіндонезійськіЗМІ.За попереднімиданими, суднобулопереповненеі,очевидно, невитрималосильногохвилюваннянаморі.

Нелегальнііммігрантиз країнБлизькогоСходунерідковирушаютьнаневеликихсудахчерезІндійськийокеан,прагнучидосягтиАвстралії,девонисподіваютьсяотримати притулок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter