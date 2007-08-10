Грузія не збирається воювати з Росією

Грузія не збирається вступати з Росією у військову конфронтацію, заявив Президент цієї країни Михайло СААКАШВІЛІ сьогодні на зустрічі зі студентами.

"Дехто з нашої опозиції нині говорить, чому ми не збили російські літаки, які порушили наш повітряний простір. Я категорично хочу їм відповісти - ми не перебуваємо з Росією у воєнному стані. Ми не збираємося воювати з Росією", - заявив М.СААКАШВІЛІ.

За його словами, головна мета Грузії - це розвиток країни і вступ до євроатлантичних структур.

"Я пропоную Росії співпрацю з питань безпеки. З приходом до влади мого уряду я запропонував Росії співробітничати з питань безпеки у сфері охорони північної ділянки грузино-російського кордону", - цитує М.СААКАШВІЛІ РІА Новости.

"Я не збираюся вступати з Росією в конфронтацію. Я пропоную співробітничати і разом вирішувати існуючі проблеми", - додав Президент Грузії.

Як повідомляв УНІАН, МВС Грузії 7 серпня заявило, що російський літак 6 серпня вдерся в повітряний простір Грузії і біля села Цителубані скинув керовану ракету "Радуга КН-58" російського виробництва, яка не вибухнула.

ВПС Росії категорично спростували твердження про порушення російськими літаками повітряного простору Грузії.