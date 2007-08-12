На Алеї слави Голлівуду постраждали 8 плит із зірками

Робітники за допомогою відбійних молотків витягли з бетону тротуару іменні зірки відомих діячів американського кінематографу Алеї слави Голлівуду, передає ІТАР-ТАСС. Вони пробудуть у спецсховищі до 2009 року. При цьому при проведенні демонтажу постраждали 8 плит із зірками.

Це було зроблено для того, щоб розпочати в цьому місці - на розі бульвару Голлівуд і вулиці Вайн - зведення готельно-розважально-магазинного комплексу. Після завершення будівництва 61 зірка знову повернеться на "зоряний трек" бульвару Голлівуд.

На сьогодні іменні зірки знаменитостей перевезені на спеціальний склад тимчасового зберігання, де вони пробудуть до 2009 року. До завершення будівництва будуть закриті і відповідні ділянки тротуару на бульварі Голлівуд. Це викликало різкі протести місцевих жителів, але представники муніципальних властей заявили, що заборона проходу для пішоходів у цьому районі пов`язана не з будівництвом шоппінг-центру, а з реконструкцією самих тротуарів, які, нібито, не відповідають федеральним стандартам.

Крім того, у кіноманів гостре роздратування викликало те, що 8 зірок їхніх кумирів в результаті робіт було пошкоджено. Проте співробітник компанії, що проводить реконструкцію, повідомив, що збереглася мідна окантовка всіх зірок і букви, а в потрібний момент "тимчасово переміщена" ділянка "зоряного трека" буде відтворена в точній відповідності з оригіналом.

Алея слави Голлівуду розташовується на північному сході Лос-Анджелеса на бульварі Голлівуд і вулиці Вайн. На сьогодні там налічується 2345 персональних зірок знаменитостей.