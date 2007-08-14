Перший польський військовий загинув в Афганістані

Перший польський військовослужбовець загинув в Афганістані, повідомляє міністерство національної оборони Польщі.

28-річний підпоручик Лукаш Куровський, який служив у польському підрозділі на базі Гардез Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) загинув під час обстрілу талібами конвою в провінції Пактія недалеко від кордону з Пакистаном.

В операціях на території Афганістану бере участь багатонаціональний контингент очолюваної США антитерористичної коаліції, а також контингент ISAF під командуванням представників НАТО.