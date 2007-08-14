Перший польський військовий загинув в Афганістані
20:14, 14 серпня 2007Світ
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Підпоручик Куровський загинув під час обстрілу
Перший польський військовослужбовець загинув в Афганістані, повідомляє міністерство національної оборони Польщі.
28-річний підпоручик Лукаш Куровський, який служив у польському підрозділі на базі Гардез Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) загинув під час обстрілу талібами конвою в провінції Пактія недалеко від кордону з Пакистаном.
В операціях на території Афганістану бере участь багатонаціональний контингент очолюваної США антитерористичної коаліції, а також контингент ISAF під командуванням представників НАТО.
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