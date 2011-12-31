Медведєв удома дивитиметься опівночі телезвернення Президента

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ зустріне Новий рік, як завжди, в колі сім'ї.

"Д.МЕДВЕДЄВ зустріне Новий рік із сім'єю вдома", - повідомила ІТАР-ТАСС прес-секретар глави держави Наталія ТИМАКОВА.

"Новий рік - це прекрасне свято. Я збираюся, звичайно, провести його з сім'єю. Як це й заведено практично в будь-якій російській сім'ї", - сказав раніше сам Президент.

Як зазначається в повідомленні, у Дмитра і Світлани МЕДВЕДЄВИХ вже зовсім дорослий 16-річний син Ілля, якому глава держави збирається приділити у свята максимум уваги. Д.МЕДВЕДЄВ нарікав, що за справами часу на спілкування з сином практично не залишається.

Д.МЕДВЕДЄВ, як і всі росіяни, також подивиться по телевізору традиційне новорічне звернення Президента. "Переживаю інколи складні почуття: згадую, як записував, і стежу за тим, як це вийшло на екрані", - розповідав Президент Росії про свої емоції у цей момент.

Сьогодні опівночі Д.МЕДВЕДЄВ учетверте і востаннє звернеться до росіян з новорічним вітанням. Обійнявши головний державний пост у травні 2008 року, Д.МЕДВЕДЄВ залишить його в травні 2012-го, після інавгурації нового Президента, вибори якого призначені на 4 березня.