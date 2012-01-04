Мешканці Молдови вимагають прибрати російських військових

У Молдовікількадесятків людейсьогодніпікетувалимиротворчийпостузоні безпекивПридністров'ї.



Це- другапротестнаакціяу зв'язкуіз загибеллю1 січнягромадянинаМолдови, якийне зупинивсяна вимогуросійськогомиротворцяі бувзастрелений.



У понеділокмешканці двохсілДубосарськогорайонувиступили звимогоюзнятимиротворчіпостинаберегахДністра докінця тижня,погрожуючи, інакше, прибратипостисвоїмисилами.



Прем'єр-міністр МолдовиВладФілатзаявив,що урядпродовжить розслідуваннятрагічногоінциденту,а питанняпро ефективністьмиротворчихсилврегіоні будевивченеі поставленена обговорення.

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Україна сподівається на об’єктивне та неупереджене розслідування загибелі громадянина Молдови в Зоні безпеки придністровського конфлікту. Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

МЗС України висловлює глибокий жаль з приводу прикрого інциденту, що стався 1 січня в Зоні безпеки придністровського конфлікту та призвів до трагічної загибелі громадянина Республіки Молдова Вадима Писаря.

Як підкреслили в міністерстві, українська сторона висловлює сподівання на об’єктивне та неупереджене розслідування цього інциденту і виходить з того, що за результатами цього розслідування всі причетні сторони, крім іншого, мають зробити належні висновки та вжити відповідних заходів з метою унеможливлення повторення подібних випадків.

Також в МЗС підкреслили, що українська сторона підтверджує готовність взяти активну участь у дискусіях з питань демілітаризації регіону та відповідної трансформації нинішньої миротворчої операції на Дністрі у мирогарантійну під егідою ОБСЄ в контексті врегулювання придністровського конфлікту.

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Як повідомлялося, вранці 1 січня 2012 російський військовослужбовець миротворчих сил в Зоні безпеки Придністровського регіону смертельно поранив місцевого жителя, який перебував за кермом автомобіля. Трагедія сталася на КПП № 9, розташованому на мосту через Дністер між придністровським селом Пирита і молдавським містечком Вадул-луй-Воде.

Мешканець села Пирита, 19-річний В.Писар на автомобілі "ВАЗ-2101" зламав огорожу на посту і продовжив рух, незважаючи на сигнал постових зупинитися. Через деякий час водій автомобіля "ВАЗ" повернувся на цю ж ділянку дороги, не підкорився повторній вимозі миротворців зупинитися і продовжив рух. Начальник зміни миротворців зробив кілька пострілів з вогнепальної зброї. Одна з куль тяжко поранила водія автомобіля в область спини. Він був доставлений до лікарні, де через деякий час помер.