У Фінляндії українцям повернули паспорти

Сьогодні правоохоронними органами Фінляндії з українців - старшого помічника і капітана судна „Thor Liberty” - було знято заборону на пересування та повернуто їхні паспорти.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, за даними Посольства України у Фінляндії, судно завантажується та вирушить до пункту призначення орієнтовно 6 січня.

Як повідомляв УНІАН, судно „Thor Liberty”, у складі екіпажу якого перебувають 11 громадян України, 21 грудня 2011 року було затримане у порту Котка. Фінські правоохоронні органи розслідують справу щодо неналежного оформлення частини небезпечного вантажу.

26 грудня було скасовано постанову на арешт судна.

Усі члени екіпажу перебували на судні та були вільні у пересуванні, крім капітана і старшого помічника – громадян України, які мали перебувати на судні на час проведення слідства.

"Thor Liberty" перевозив американські ракети Patriot і 150 тонн вибухонебезпечних речовин. Встановлено, що вантаж перевозив данський оператор з Німеччини до Китаю.