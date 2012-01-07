В Ізраїлі вбили лідера православної громади

Поліція Ізраїлю затримала шістьох осіб за підозрою в причетності до вбивства одного з лідерів ізраїльської православної громади, здійсненого напередодні ввечері, повідомив РІА "Новости" представник поліції Ізраїлю Алекс Кагальський.

Трагедія сталася в п'ятницю ввечері після вечірнього різдвяного маршу в ізраїльському місті Яффо. Передбачуваний злочинець у костюмі Санта Клауса завдав смертельне ножове поранення в спину одному з лідерів ізраїльської православної громади Габріелю Кадіс, після чого втік.



Чоловік, який отримав ножові поранення, був доставлений до лікарні, проте лікарям не вдалося його врятувати. Злочин стався під час Святвечора. За повідомленнями місцевих ЗМІ, убитий був також адвокатом, а нападу передувала сварка між головою громади і зловмисником.



Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, вбивство може бути пов'язане з професійною діяльністю Кадіса, який боровся за посаду голови асоціації православних християн Яффо.



У зв'язку з трагедією в православних церквах Яффи скасовані всі різдвяні свята.