Українські миротворці прикриють керівників ООН з повітря

Українські миротворці забезпечуватимуть безпеку під час інаугурації 16 січня новообраного Президента Ліберії Еллен ДЖОНСОН-СЕРЛІФ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України.

За словами командира 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України полковника Петра ПЛІСА, привітати нового Президента країни прибудуть керівники ООН, офіційні представники африканських країн-сусідів, США, Великої Британії, Франції, Китаю та інших країн світу.

Зважаючи на це, керівництвом Місії ООН у Ліберії, органами правопорядку країни на період інавгурації та на кілька днів після неї будуть запроваджені додаткові заходи безпеки і охорони у столиці – місті Монровія та на шляхах, що ведуть до неї.

«Зокрема, маршрут переміщення більшості VIP-персон від аеропорту до столиці країни у світлий час доби постійно патрулюватиме пара українських бойових вертольотів Мі-24, супроводжуючи колони автомашин та підтримуючи взаємодію з наземними силами Місії ООН у Ліберії», – повідомив П.ПЛІС.

Також, додав він, особлива увага приділятиметься і безпеці під’їздів до центральних органів влади, готелів, переміщенню великих груп населення тощо.

Небо над ліберійською столицею патрулюватимуть і українські десантно-транспортні вертольоти Мі-8МТ. На бортах авіаційних машин знаходитимуться спеціальні військові спостерігачі з міжнародного контингенту, які підтримуватимуть зв’язок з основними силами.

Пара вертольотів Мі-8МТ, обладнаних для виконання медичної евакуації та пошуково-рятувальних завдань, знаходитиметься в режимі 30-хвилинної готовності до вильоту на випадок непередбачуваної ситуації.

Решта українських гелікоптерів Мі-8МТ чергуватимуть на додаткових аеродромних майданчиках у 30-хвилинній готовності до вильоту у вказані райони з метою доставки і десантування спеціального миротворчого підрозділу швидкого реагування для усунення будь-яких заворушень серед місцевого населення, якщо такі відбудуться.

Командир 56-го окремого вертолітного загону ЗС України підкреслив, що таким чином навантаження на український миротворчий підрозділ у ці дні збільшиться майже удвічі.

«Загалом до забезпечення запланованих заходів планується залучити до 9 українських вертольотів. Техніка і льотно-підйомний склад готові виконати поставлені завдання», – П.ПЛІС.