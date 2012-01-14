На Близькому Сході спалахнула "війна" хакерів

02:46, 14 січня 2012
Світ
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Триває "війна" хакеріварабськихкраїнта Ізраїлю.ЯкповідомляєРадіоСвобода,внічна 13 січняпалестинськіхакеризламалисайтізраїльськогоуправлінняпожежноїохорони.Насайті з'явилисязнущальнінаписиарабською, гасла"СмертьІзраїлю!"І обіцянказламатипізніше йінші урядовісайти.
 
Ця "війна" почалася зтого,що минулоготижнясаудівськийхакервкрав іоприлюднивдані кількохдесятківтисяч кредитнихкарток, що належатьізраїльтянам, і обіцявпублікуватипо кількатисяч номерівщодня.
 
Увідповідь 10січня групаізраїльськиххакерівоприлюдниланомеракількохтисяч кредитнихкартоксаудівськихпідданих,хоча владаСаудівськоїАравіїспростовуєможливістьподібногозлому.
 
Угрудні 2011року АрміяоборониІзраїлю (ЦАХАЛ) взяланаслужбублизько300 молодихкомп'ютернихспеціалістів, більшістьз яких щене мають вищоїосвіти.

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