На Близькому Сході спалахнула "війна" хакерів

Ласкаво просимо до XXI століття

Триває "війна" хакеріварабськихкраїнта Ізраїлю.ЯкповідомляєРадіоСвобода,внічна 13 січняпалестинськіхакеризламалисайтізраїльськогоуправлінняпожежноїохорони.Насайті з'явилисязнущальнінаписиарабською, гасла"СмертьІзраїлю!"І обіцянказламатипізніше йінші урядовісайти.



Ця "війна" почалася зтого,що минулоготижнясаудівськийхакервкрав іоприлюднивдані кількохдесятківтисяч кредитнихкарток, що належатьізраїльтянам, і обіцявпублікуватипо кількатисяч номерівщодня.



Увідповідь 10січня групаізраїльськиххакерівоприлюдниланомеракількохтисяч кредитнихкартоксаудівськихпідданих,хоча владаСаудівськоїАравіїспростовуєможливістьподібногозлому.



Угрудні 2011року АрміяоборониІзраїлю (ЦАХАЛ) взяланаслужбублизько300 молодихкомп'ютернихспеціалістів, більшістьз яких щене мають вищоїосвіти.

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