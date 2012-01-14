Угорські націоналісти спалили прапор ЄС

Акція протесту проти членства Угорщини в Європейському союзі (ЄС) пройшла в четвер поряд із будівлею єврокомісії в столиці країни Будапешті, її організувала місцева ультраправа партія "Йоббік", повідомляє Associated Press.



У заході брали участь близько трьох тисяч чоловік, під час нього два члени угорського парламенту від націоналістичної партії "Йоббік" спалили прапор Євросоюзу. Лідер націоналістів Габор Вона виступив перед демонстрантами і зажадав від влади провести референдум про вихід Угорщини з ЄС. Він заявив, що різке скорочення бюджетних витрат, на ухваленні якого угорською владою наполягає Євросоюз, фактично є замахом на незалежність Угорщини



"Угорщині необхідно вийти з цього блоку. Все, що Європі потрібно - це наша дешева праця, наші ринки та місце, куди можна було б звалювати сміття", - сказав Вона.



У листопаді Угорщина зверталася по фінансову допомогу до ЄС і Міжнародного валютного фонду (МВФ) проте поки не отримала її, зокрема, через закон про незалежність свого центрального банку, в який керівництво обох інституцій вимагає внести ряд поправок.



Позиція націоналістів в Угорщині зараз досить сильна, зауважує РІА "Новости". Їх партія "Йоббік" ("За нову Угорщину") отримала 47 місць в парламенті за підсумками виборів, які пройшли в квітні 2010 року.