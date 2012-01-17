На Costa Concordia знайшли тіла ще 5 жертв катастрофи

Число жертв аварії італійського круїзного лайнера Costa Concordia досягло 11-ти. Сьогодні знайдено тіла ще п`ятьох пасажирів.

Як повідомляє радіо «Свобода», 24 людини як і раніше вважаються зниклими безвісти.

Судно сіло на мілину й перекинулося в п`ятницю ввечері біля берегів острова Джиліо в Тірренському морі.

Капітан лайнера Франческо СКЕТТІНО заарештований. Слідство покладає на нього основну провину за те, що Costa Concordia зазнала аварії.

Понад 70 пасажирів затонулого італійського лайнера мають намір подати позов до власників судна.

Як повідомила італійська асоціація захисту прав споживачів Codacons, пасажири хочуть добиватися відшкодування матеріальних і моральних збитків у розмірі не менше 10 тисяч євро на людину.