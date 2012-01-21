До влади в Єгипті прийшли радикальні екстремісти

Організація «Брати-мусульмани» здобула понад 47 % місць в нижній палаті парламенту за результатами виборів в Єгипті.

Як передає Agence France-Presse, Партії свободи і справедливості, політичному крилу «Братів-мусульман», дісталося 235 мандатів. Всього в Народній асамблеї засідають 498 депутатів; 70 відсотків з них обираються за партійними списками, 30 - по одномандатних. «Брати-мусульмани» за партійними списками одержали 127 місць.

Друге місце на виборах у Єгипті посіла ультраконсервативна партія Нур (121 мандат або приблизно 25%). Третьою виявилася ліберальна Вафд з 9 відсотками місць в парламенті. Перша сесія призначена на 23 січня.

Ці вибори відбувалися в три етапи і стали першими з моменту повалення навесні 2011 року президента Єгипту Хосні МУБАРАКА. Верхню палату єгипетського парламенту - Шуру - буде обрано в лютому. Після цього обидві палати призначать комісію з 100 осіб, які писатимуть нову конституцію Єгипту, зазначає Лента.ру.