Норвегія вперше вибачилася за співучасть в Голокості

Норвегія вперше вибачилася за співучасть країни у знищенні євреїв за часів Другої світової війни.

З промовою, присвяченою міжнародному дню пам`яті жертв Голокосту, виступив у п`ятницю прем`єр-міністр Норвегії Йєнс СТОЛТЕНБЕРГ, повідомляє радіо «Свобода».

"Я відчуваю, що настав час принести наші найглибші вибачення з приводу того, що відбувалося на норвезькій землі", - сказав Й.СТОЛТЕНБЕРГ, виступаючи в порту Осло, звідки 26 листопада 1942 року на судні Donau до нацистських концтаборів було відправлено 532 євреїв.

Всього з Норвегії до таборів смерті було депортовано більш як третину з 2 тисяч 100 євреїв, які проживали в країні, решта втекли до сусідньої Швеції.

Свою роль в Голокості Норвегія визнала в 1998 році. Членам єврейської громади і низці організацій, що її підтримують, Осло виплатило близько 60 мільйонів доларів – як компенсацію за втрачене майно.