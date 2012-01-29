Білорусь заощадить 2,7 млрд. дол. на російських енергоресурсах

Уряд Білорусії вперше назвало розмір планованого річного економічного ефекту від вступу країни до Єдиного економічного простору з Росією і Казахстаном: за рахунок нової формули ціни на російський газ білоруський бюджет розраховує заощадити 2 мільярди доларів.



Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перший віце-прем'єр Володимир Семашко на урочистому зібранні, присвяченому Дню білоруської науки, розповів, що з 1 січня почала діяти міждержавну угоду про постачання газу: "Це не 350 доларів за 1 тисячу кубометрів, як для інших покупців, а 165 доларів ", - зазначив він.



Також, за його словами, діють і нові умови поставки російської нафти на білоруські нафтопереробні підприємства. Річний ефект, за підрахунками Семашко, вимірюється 700 мільйонів доларів. Ці показники, розраховують чиновники, дозволять істотно скоротити традиційно значне негативне зовнішньоторговельне сальдо.



Тим не менш, як вважають незалежні експерти, за видиму економію владі Білорусі доведеться заплатити як мінімум економічним суверенітетом. Під час зустрічі з ветеранами в Санкт-Петербурзі 27 січня прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що розраховує домовитися з Білоруссю з питання спільної валюти.