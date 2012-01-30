Сім'я президента Сирії намагалася втікти

Версія повстанців

ЗагониопозиційноїСирійськоївільноїармії (ССА)зірвалиспробучленівсім'їчинногопрезидентакраїниБашараАсадавиїхатиз країни,повідомив інтернет-порталгазети"Аль-Масріаль-Яум" з посиланнямнаодногоз польовихкомандирівССА.



Колишнійармійськийофіцер, розповів,що "внеділю ввечеріколонаурядовихмашиннамагаласяпроїхативміжнароднийаеропортДамаску, однакзагониССАперешкодилиційспробі".



Засловамиспіврозмовникагазети, міжповстанцями іпрезидентською охороноюзав'язаласяперестрілка, надопомогу прийшоввертоліт, з повітряприкрившиколонуавтомобілів, післячоговсі машинирозвернулися ірушилиназаддоДамаскау напрямку дорезиденціїБашараАсада.



За припущеннямпольовогокомандираССА,вколонібулидружинапрезидентаСирії здітьми, йогомати -АнісаМахлуф- іплемінникБашараАсада-РаміМахлуфз дітьми.



Тим часом, офіційнихкоментарівпро цей інцидентз бокувлади ненадходило, зауважуєРІА"Новости".

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