Сім'я президента Сирії намагалася втікти
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ЗагониопозиційноїСирійськоївільноїармії (ССА)зірвалиспробучленівсім'їчинногопрезидентакраїниБашараАсадавиїхатиз країни,повідомив інтернет-порталгазети"Аль-Масріаль-Яум" з посиланнямнаодногоз польовихкомандирівССА.
Колишнійармійськийофіцер, розповів,що "внеділю ввечеріколонаурядовихмашиннамагаласяпроїхативміжнароднийаеропортДамаску, однакзагониССАперешкодилиційспробі".
Засловамиспіврозмовникагазети, міжповстанцями іпрезидентською охороноюзав'язаласяперестрілка, надопомогу прийшоввертоліт, з повітряприкрившиколонуавтомобілів, післячоговсі машинирозвернулися ірушилиназаддоДамаскау напрямку дорезиденціїБашараАсада.
За припущеннямпольовогокомандираССА,вколонібулидружинапрезидентаСирії здітьми, йогомати -АнісаМахлуф- іплемінникБашараАсада-РаміМахлуфз дітьми.
Тим часом, офіційнихкоментарівпро цей інцидентз бокувлади ненадходило, зауважуєРІА"Новости".