Сім'я президента Сирії намагалася втікти

00:35, 30 січня 2012
Світ
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Версія повстанців

ЗагониопозиційноїСирійськоївільноїармії (ССА)зірвалиспробучленівсім'їчинногопрезидентакраїниБашараАсадавиїхатиз країни,повідомив інтернет-порталгазети"Аль-Масріаль-Яум" з посиланнямнаодногоз польовихкомандирівССА.

Колишнійармійськийофіцер, розповів,що "внеділю ввечеріколонаурядовихмашиннамагаласяпроїхативміжнароднийаеропортДамаску, однакзагониССАперешкодилиційспробі".

Засловамиспіврозмовникагазети, міжповстанцями іпрезидентською охороноюзав'язаласяперестрілка, надопомогу прийшоввертоліт, з повітряприкрившиколонуавтомобілів, післячоговсі машинирозвернулися ірушилиназаддоДамаскау напрямку дорезиденціїБашараАсада.

За припущеннямпольовогокомандираССА,вколонібулидружинапрезидентаСирії здітьми, йогомати -АнісаМахлуф- іплемінникБашараАсада-РаміМахлуфз дітьми.

Тим часом, офіційнихкоментарівпро цей інцидентз бокувлади ненадходило, зауважуєРІА"Новости".

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