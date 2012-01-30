Загальний 24-годинний страйк почався в Бельгії

Загальний 24-годинний страйк, який спільно організовують найбільші профспілкові об'єднання на знак протесту проти політики жорсткої економії, почався в Бельгії в неділю о 22 годині за місцевим часом, передає кореспондент РІА "Новости".



Одними з перших в акцію протесту включилися транспортники. На добу робота міського громадського транспорту на території Бельгії буде практично повністю зупинена, не ходитимуть і залізничні потяги, включаючи міжнародні експреси Thalys і Eurostar.



Оголошено, що закриється аеропорт міста Шарлеруа - другий за величиною в Бельгії. Не виключено, що страйк позначиться на функціонуванні міжнародного аеропорту Брюсселя. Асоціація бельгійських пілотів, яка об'єднує близько 800 льотчиків і бортінженерів цивільної авіації, закликала своїх членів приєднатися до акції протесту.



Влада Бельгії у зв'язку із проведеною загальним страйком, дата якої збігається з початком неформального саміту Євросоюзу, має намір надати в разі необхідності військовий аеродром "Бовешан" за 30 кілометрів від Брюсселя для посадки та вильоту авіалайнерів лідерів 27 країн ЄС.



Командуванню бази бельгійських ВПС вже доручено вивчити таку можливість на випадок, якщо авіадиспетчери столичного аеропорту приєднаються до профспілкової акції протесту. Однак, за інформацією ЗМІ, злітно-посадкова смуга військового аеродрому не адаптована до посадки літаків типу Boieng 747 або Airbus А380.



Незважаючи на те, що в Брюсселі в день страйку не планується проведення масових маніфестацій трудящих, столиця Бельгії виявиться на "стан облоги": в'їзди в місто будуть блоковані профспілковими пікетами.



У попередній раз спільно організований профспілками добовий страйк проводилася в Бельгії в 1993 році.