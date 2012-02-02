Після масового вбивства на єгипетському стадіоні заарештовано 47 осіб

У зв'язку з бійками, що спалахнули на стадіоні в єгипетському місті Порт-Саїд, заарештовано 47 осіб. Як передає Reuters, про це в інтерв'ю державному телебаченню повідомив міністр закордонних справ країни. За його словами, пошук винних триває.



Керівництво Єгипту прийняло рішення створити спеціальний комітет для розслідування обставин загибелі 73 людей в масовій бійці на стадіоні.



Agence France-Presse, з свою чергу, повідомляє, що в Порт-Саїд ввели армійські підрозділи.



Зі свого боку ісламський рух "Брати-мусульмани" поклав відповідальність на поліцію. "Трагедія не була спонтанною, - заявив в телеінтерв'ю його офіційний представник. - Складалося враження, що офіцери поліції мстилися уболівальникам за програну революцію і за повалення колишнього режиму". За його словами, поліцейські відкрито нехтували нормами безпеки, глядачі ще раніше без перешкод вибігали на поле, провокуючи заворушення, а групи фанатів "ультрас" не отримували жодних зауважень. Крім того, під час матчу були прибрані перегородки, які розділяли вболівальників команд-суперників.