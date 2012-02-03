Американці вийдуть з Афганістану через Росію

Росія готова підписати угоду про створення в Ульяновську перевалочного пункту для транзиту вантажів НАТО з Афганістану до Європи. Про це пише "Коммерсант" з посиланням на кілька джерел. Один з них заявив, що російський прем'єр-міністр Володимир Путін затвердить відповідне розпорядження найближчим часом.



За словами співрозмовника видання в дипломатичних колах, йдеться про так званий мультимодальний зворотний транзит. Перед НАТО стоїть завдання вивести контингент з Афганістану, а найбільш ефективний варіант передбачає використання "різних видів транспорту в рамках одного й того самого маршруту".



Переговори про створення логістичної бази для НАТО в Центральній Росії почалися ще півтора роки тому. За словами неназваного чиновника МЗС, тоді американська сторона запропонувала обрати місто, куди "вантажі з Афганістану закидалися б літаками, а далі залізницею йшли в Ригу чи Таллін". Після обговорення кількох варіантів сторони зупинилися на Ульяновську, оскільки його аеропорт найбільш підходить для таких цілей з урахуванням подальшого залізничного шляху.



Очікується, що економічну вигоду зі створення в Ульяновську перевалочного пункту матимуть "РЖД" і авіаперевізник "Волга-Дніпро". Обидві компанії вже зайняті в перевезенні вантажів НАТО з Афганістану до Європи, а якщо проект буде реалізований, вантажопотік значно збільшиться.