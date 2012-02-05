Сирійці захопили посольство РФ у Лівії

Близько двохсот сирійців увірвалися до Посольства Росії в лівійській столиці Тріполі, повідомляє Lenta.ruз посиланням на Agence France-Presse.

Нападники підняли над резиденцією російського посла прапор сирійської опозиції. Натовп скандував антиросійські гасла на знак підтримки резолюції Радбезу ООН щодо Сирії, яку Росія і Китай заблокували напередодні.

При цьому, як заявив представник Сирійської національної ради (одного з координуючих органів опозиції), жодних насильницьких дій стосовно співробітників російського посольства не було.

З різким засудженням позиції Росії та Китаю щодо Сирії виступили в неділю офіційні представники США, Великої Британії та Франції. Вони висловили думку, що дії Росії та Китаю можуть призвести до ескалації протистояння всередині Сирії, яке в будь-який момент може перейти у громадянську війну.

Дуже пошкодував з приводу вето також Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун, зазначивши, що подібні прецеденти підривають імідж організації. Також позицію Москви засудила Організація ісламського співробітництва, в якій Росія є учасником-спостерігачем.